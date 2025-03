Quotidiano.net - I personaggi di velluto di ’Velvet mi Amor’. Ricerca e innovazione

Leggi su Quotidiano.net

Con la mostrami, dall’8 marzo all’8 giugno, il Museo del Tessuto di Prato celebra la lucentezza e la complessità delle lavorazioni che rendono iluno dei tessuti più amati di sempre.miè un progetto espositivo (sopra, un’immagine dell’installazione nella foto di Andrea Gargalli) dedicato alle sperimentazioni contemporanee sulcon un percorso nel quale prendono corpo 24nati dalla fantasia creativa e dalladello studio dei designer Stefano Chiassai e Corinna Chiassai, specializzato in consulenze creative per marchi di moda maschile e femminile a livello nazionale e internazionale. I 24pensati per la mostra dai due designer, totalmente vestiti in, sono esseri dalle forme aliene e dai look futuristici, che esplorano le potenzialità del materiale nellacontemporanea, interpretandolo con nuove forme, manipolazioni e accostamenti innovativi.