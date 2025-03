Lettera43.it - I Paesi più economici al mondo da visitare nel 2025

Quando si tratta di vacanze, il budget è spesso ciò che ci impedisce di pianificare o meno un viaggio verso una certa destinazione. Detto che il prezzo dei voli è notevolmente aumentato negli ultimi anni (a proposito, ecco gli aeroporti più convenienti d’Italia), ci sonoin tutto ildove – una volta arrivati – l’esborso tra alloggio, cibo e trasporti risulta abbordabile. Il sito di comparazione di prezzi HelloSafe ha condotto uno studio che ha valutato la spesa media giornaliera necessaria per viaggiatore in ben 131: ecco i piùdanel.Ipiùdanel 2015Il canyon Sharyn in Kazakistan (Getty Images).Qual è il Paese più conveniente, per quanto riguarda la spesa giornaliera? Il Laos, l’unica nazione senza sbocco sul mare nel sud-est asiatico, incastonata tra Myanmar, Cina, Thailandia, Cambogia e Vietnam.