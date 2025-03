Lanotiziagiornale.it - I negoziati per Gaza si complicano, Netanyahu non sente ragioni e insiste: “L’unica possibilità è estendere la tregua”. Ma Hamas non ci sta: “Serve una vera pace”

Scaduta il primo marzo scorso la prima fase dell’accordo per il cessate il fuoco a, idia Doha, in Qatar, proseguono senza sosta, seppur tra crescente pessimismo. La trattativa si rivela particolarmente complessa a causa delle posizioni inconciliabili delle parti:sulla necessità di avviare la fase 2 dell’accordo, mentre il primo ministro israeliano Benjaminpropone un’intesa temporanea di sessanta giorni in cambio del rilascio di dieci ostaggi, senza però prevedere il ritiro delle truppe israeliane dalla Striscia diné offrire garanzie per unastabile.Nonostante l’impasse, che fa temere un imminente ritorno alle ostilità, le delegazioni hanno deciso di proseguire con i colloqui. A conferma di ciò, la rappresentanza israeliana, che avrebbe dovuto rientrare a Tel Aviv, ha annunciato che resterà a Doha per alcuni giorni, nel tentativo di portare avanti una trattativa sempre più difficile, se non impossibile.