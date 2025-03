Ilfattoquotidiano.it - I legali di Andrea Sempio: “L’indagine su di lui? Un’altra macchinazione”. Il fratello di Chiara Poggi: “Lo sento ancora, è mio amico”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ieri è andato nella sede della Sezione investigazioni scientifiche dei Carabinieri di Milano per il tampone salivare, questa volta obbligato dal gip, visto che una settimana fa si era rifiutato di farlo volontariamente., 37 anni, si sottopone a dei nuovi accertamenti, a sette anni dall’archiviazione della sua posizione per l’omicidio di, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007, e per il quale l’allora fidanzato Alberto Stasi sta finendo di scontare la sua pena a 16 anni di carcere. “Collaboreremo, siamo sereni non abbiamo nulla da tenere”, dicono i, che chiariscono la scelta di non sottoporsi spontaneamente al test “perché volevamo l’ordinanza del gip, una persona terza”. “è innocente, non c’entra niente – proseguono – Non aveva nessun rapporto con“.