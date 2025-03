Ilpiacenza.it - "I Giovedì dell'Archivio", presentazione degli studi su Benedetto Marini in San Giovanni in Canale

20 marzo alle ore 17,3o all'di Stato di Palazzo Farnese in piazza Cittaa 29 "in Sanin",editi per la rivista "Arte Lombarda" che hanno apportato novità su, pittore urbinate attivo a Piacenza in.