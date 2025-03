Quifinanza.it - I farmaci trainano l’industria italiana, produzione cresciuta del 21% in un anno

Gli ultimi dati Istat sullaindustrialepotrebbero riscrivere il concetto di Made in Italy. Alcuni dei settori che tradizionalmente rappresentano le eccellenze italiane nel mondo, come l’abbigliamento e l’automotive, sono crollati a causa di crisi di settore molto intense. Al contrario, comparti che generalmente non vengono associati al nostro Paese, come la farmaceutica, straggiungendo dimensioni anche più importanti di quelli tradizionali.In generale, tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025 la crisi dellaindustrialesembra essere indirizzata verso la fine. Gennaio 2025 ha fatto registrare un balzo che non ha solo compensato il crollo di dicembre 2024, ma ha fatto riprendere una tendenza di crescita cominciata a ottobre scorso.È finita la crisi dellaindustriale?Gennaio è stato uno dei mesi migliori per laindustrialedalla metà del 2023.