Europa.today.it - I due killer a Garlasco, il dna sotto le unghie di Chiara Poggi e la strana intercettazione di Andrea Sempio: "Ne abbiamo cannata una"

Leggi su Europa.today.it

Indagini che ripartono quasi da zero, vecchi elementi che adesso vengono ripresi e reinterpretati, nomi su cui tornano atroci dubbi e il sospetto per alcuni mai fugato che in carcere ci sia la persona sbagliata. C'è tutto questo nella storia dell'omicidio di, uccisa nella casa di.