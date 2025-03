Anteprima24.it - ‘I Cesaroni’ tornano sul set: la scorsa estate la promessa di Amendola a Benevento

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiL’inizio di un nuovo capitolo. Lunedì 17 marzo partono le riprese de “I Cesaroni – Il ritorno”, la serie cult di Canale 5 che ha tenuto incollati milioni di spettatori dal 2006 al 2014. La celebre fiction, prodotta da Verdiana Bixio e coprodotta da Publispei e RTI, si prepara a tornare sul piccolo schermo con una nuova stagione che promette di far rivivere le emozioni della storica famiglia allargata, ambientata nel quartiere romano della Garbatella.Un ritorno tanto atteso, che è stato annunciato per la prima volta lo scorso anno dal protagonista e regista, Claudio, proprio a, in occasione del BCT – Festival Cinema e Televisione.Sul palco di piazza Roma,aveva rivelato con entusiasmo: “Iniziamo le riprese a novembre (poi differite di qualche mese, ndr) finalmente.