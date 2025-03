Piperspettacoloitaliano.it - I Cesaroni Il Ritorno quante puntate sono e quando esce la settima stagione su Canale 5

Ufficiale ilde “I”. Laè in realtà un reboot intitolato “I– Il” che sta a significare l’effettivodei protagonisti della fiction, qualche anno dopo, come Cesare (Antonello Fassari) e Rudi (Niccolò Centioni), ma farà a meno di altri come Lucia (Elena Sofia Ricci) e Eva (Alessandra Mastronardi). In attesa di scoprire il cast, ecco altre informazioni utili.IlsuIlsu5Le riprese de Iiliniziano il 17 marzo 2025. Claudio Amendola, che interpreta Giulio, sarà anche il regista della nuova. La serie sarà ambientata nuovamente nel quartiere Garbatella di Roma. IIlandrà in onda nei primi mesi del 2026, presumibilmente a marzo.