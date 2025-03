361magazine.com - “I Cesaroni – Il ritorno”: la data del primo ciak

, lunedì 17 marzo, per “I– Il, lunedì 17 marzo, per “I– Il”, la serie cult di Canale 5, una coproduzione Publispei- RTI, prodotta da Verdiana Bixio.La nuova attesa stagione de “I”, anin onda dal 2006 al 2014 e ambientata nel quartiere Garbatella, sarà interpretata e diretta da Claudio Amendola, da sempre indimenticabile protagonista della famiglia allargata più amata d’Italia.Nella settima stagione la bottiglieria dei, luogo simbolo della serie, aprirà nuovamente le sue porte, pronta ad ospitare vecchi e nuovi amici e a dar luogo a inaspettate vicissitudini.Alla scrittura del progetto: Giulio Calvani, Valerio Cilio, Federico Favot e Francesca Primavera.“I– Il” andrà in onda prossimamente su Canale 5.