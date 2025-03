Padovaoggi.it - I cantieri del tram tornano davanti all'ospedale: lavori per la piattaforma fino a dopo l'estate

Inizieranno lunedì 17 le operazioni per avviare il cantiere delle piattaforme tranviarie in via Giustiniani, di fronte agli ospedali.Il lavoro in questa zona, più delicata di altre per gli accessi alle strutture sanitarie, sarà suddiviso in 8 fasi, come da planimetria allegata, la prima delle.