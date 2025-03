Amica.it - I blazer di tendenza secondo le sfilate P/E 2025

Un classico del guardaroba maschile e femminile, ilsi indossa giorno e sera in ogni occasione, rivelandosi così un capo insostituibile. Ecco i modelli dileP/E.Saint Laurent catalizza l’attenzione con tutta l’eleganza del suodoppiopetto, mentre Bottega Veneta porta in passerella giacche sartoriali oversize con spalle larghe in stile 80s.a quadri infine per Valentino, che propone un look casual chic con jeans ampi e borsa con frange. Nel video di Amica.it, si scoprono le proposte di: Etro, Dolce&Gabbana, Dries Van Noten, Ermanno Scervino, Max Mara, Chanel, Michael Kors, Valentino, Victoria Beckham, Loewe e Rabanne. GUARDA LE FOTO: i design diavvistati sulle passerelle PE25 Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA IdileP/EAmica.