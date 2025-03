I balzelli medievali di Trump

Leggi su Ildenaro.it

In situazioni del genere di quelle attuali, gli italiani e quanti hanno un minimo di conoscenza degli scrittori quasi contemporanei, coglieranno al volo l’occasione per poterriprendere un comportamento di cui scrisse Ennio Flaiano. Era questi un personaggio multiforme della letteratura italiana che teneva a debita distanza i suoi aspiranti colleghi legati a doppio filo con l’Italietta degli anni ’50. Commentando uno tra i primi episodi di malcostume della Repubblica appena svezzata, così si rivolse a quanti seguivano la sua attività: “la situazione è tragica ma non seria”. Andando al dunque, si apprende che, “basta la parola”, come concludeva una vecchia pubblicità televisiva, non finisce di stupire con effetti più che speciali. Gli stessi che sono addirittura propri di quel personaggio che si comporta da castigatutti di un vecchio film western.