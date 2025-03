I 10 Lucio Corsi pronti per rivoluzionare un altro Sanremo (che Carlo Conti dovrebbe ascoltare) - La lista

Leggi su Open.online

C’è una fetta di Italia che ancora oggi esulta, forse anche fin troppo ottimista, per il secondo posto dial Festival di. Un po’ perché il sistema industriale della discografia italiana ne esce a pezzi dall’Ariston, quasi umiliato da una proposta oggettivamente troppo bassa anche per il pubblico più disattento, e il fatto che il pubblico si faccia andar bene tanto ma non tutto, è sempre una buona notizia. Un po’ perché effettivamente c’è una preoccupante penuria di concetti più profondi nella musica italiana attuale, per questo ottimi artisti comeo Brunori SaS con le loro canzoni sensate, strutturate, impegnate su tematiche semplici (bullismo, amore per la propria figlia) inseguite semplicemente con uno slancio poetico maggiore sembrano più giganti di quanto non lo siano in realtà.