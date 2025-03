Ilfattoquotidiano.it - Hyundai Italia, l’ad Francesco Calcara: “Inster ideale per la città. E avremo anche altre novità”

Dal 2 settembre 2024,ha assunto il ruolo di President & Ceo diMotor Company Italy, la filialena del costruttore coreano. Abbiamo parlato con lui di obiettivi e prospettive dell’azienda, nonché della nuovo modello arrivato in gamma: la citycar elettrica.Lei ha una grande esperienza maturata nel mondo dell’auto lavorando per brand di grande spessore e riconoscibilità. Da 6 mesi è alla guida diin, un brand che è una realtà consolidata a livello mondiale. Cosa rappresentaoggi?“Essere alla guida della filialena di una Casa come, il cui gruppo è al 3° posto del ranking mondiale automotive, è sicuramente una grande responsabilità per me, perchéha una breve storia, concentrata in meno di 60 anni, ma ricchissima di contenuti, di innovazioni e merita un posto importantenel mercatono.