Hyundai Inster, tecnologia al top. Dalla guida autonoma di livello 2 al riconoscimento vocale

Laè la sola auto del segmento a offrire di serie ladi2 (su una scala che arriva a 5, ma solo alcuni costruttori premium arrivano a offrire il 3, su modelli peraltro che costano non meno di quattro volte tanto). Anche solo questo “dettaglio” basterebbe per descrivere come moderno e tecnologico questo Suv compatto. Solo che non è affatto l’unico.C’è, ad esempio, un avanzato sistema di infotainment con uno schermo a cristalli liquidi (LCD) decisamente grande per un modello così compatto, 10.25”, per il qualepromette una “gestione intuitiva delle funzioni”.Il sistema di navigazione ad alta risoluzione supporta anche gli aggiornamenti over the air che consentono di evitare passaggi e attese dal concessionario. Ci sono poi la possibilità di personalizzare i profili e ilche rende più semplice amministrare alcuni comandi, tra l’altro senza distrarsi.