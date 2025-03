Ilfattoquotidiano.it - Hyundai Inster, lo sport utility elettrico e compatto pensato su misura per l’Italia

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dalla Corea del Sud, ma super. Da Gwangju, con il suo quasi milione e mezzo di abitanti la sesta città più popolosa della nazione, alle strade del Belpaese, spesso strette a nemmeno raramente piuttosto tortuose. Laviene fabbricata per tutto il mondo nello stabilimento che si trova nella parte meridionale della nazione asiatica e con le sue dimensioni compatte (3,82 di lunghezza e 1,61 di larghezza, retrovisori esterni esclusi) sembra fatta super le esigenze degli automobilisti italiani, che da anni consacrano una macchina di poco più corta come quella più venduta.Lo stile italiano piace ai coreani, ma la cosiddetta “K-Wave” cominciata dopo le olimpiadi di Seul del 1988 dimostra che l’apprezzamento va anche nella direzione opposta. Come evidenzia la crescita di, che lo scorso anno ha commercializzato quasi 50.