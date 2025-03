Sololaroma.it - Hummels condanna la Roma, cala il sipario sull’Europa: l’analisi del 3-1 di Bilbao

Leggi su Sololaroma.it

Un bambino che tocca il fuoco impererà a non farlo più, percependo il dolore di quel momento, ma l’arte di imparare dai proprio errori è un qualcosa che si sviluppa nel tempo, che porta a cadere, rialzarsi, cadere di nuovo e trovare nuovamente la forza di reagire. Un esame di coscienza lalo dovrà fare in tal senso. Proprio in questa sede, dopo il 3-2 dell’Olimpico contro il Porto, parlavamo dell’autolesionismo dei giallorossi, di quell’insana predisposizione al farsi del male da soli, cosa che aveva permesso alla squadra di Anselmi di portarsi in vantaggio e di rimanere aggrappata al match fino all’ultimo minuto.Ail finale è stato ben diverso, perché sì, giocare col fuoco è pericoloso, e non sempre ne esci indenne. Al San Mames si materializza la serata peggiore che qualsiasi cuore giallorosso potesse immaginare, una sconfitta arrivata tramite cottura lenta, in 90? di sofferenza ed agonia difficili da sopportare.