Huijsen lancia una frecciata alla Juve | Si è comportata male con me? Forse Mi hanno costretto a fare questo

di RedazionentusNews24, ex difensore dellae attuale pilastro arretrato del Bournemouth, è tornato sul suo addio ai bianconeri: ecco le sue dichiarazioni al vetrioloDean, ex difensore della, ha parlato del suo addio ai bianconeri nella scorsa estate. Ecco le parole al veleno del baluardo difensivo del Bournemouth.PAROLE – «Lantus si ècon me?. Sono andato in prestitoRoma, sono tornato, e posso capire che volessero vendermi o qualsiasi cosa servissesocietà l’estate scorsa, ma sono arrivato il primo giorno dopo le vacanze estive, e midetto che dovevo andare, ma che non mi avrebbero. E poi sì, mi, mifatto allenare da solo e cose del genere. È stato un po’ brutto, anche perché ero lì da tre anni, dai tempi dell’U17, e volevo solo avere una chance con la prima squadra della».