Ilnapolista.it - Huijsen: «La Juve mi ha trattato un po’ male. Sono arrivato e mi hanno detto che dovevo andarmene»

Dean, ex difensore dellantus e della Roma oggi al Bournemouth, ha rilasciato un’intervista a Marca. Ha il passaporto spagnolo e il ct spagnolo de la Fuente lo ha convocato per nazionale maggiore.Leggi anche:: «Rifiutai il Real perché l’Italia è la miglior palestra per i difensori»: «Micostretto, mifatto allenare da solo »(Prima delle convocazioni della Spagna, ndr)si vede fra i convocati di Luis de la Fuente oggi?«Penso di avere una possibilità, ma sarà una scelta dell’allenatore. Che accada o meno, continuerò a lavorare. Ma sì, ora ho una possibilità. E speriamo che sia così».La Spagna gioca contro l’Olanda, il paese in cui sei nato e da dove provengono i tuoi genitori. Cosa significherebbe per te giocare contro quel paese?«Sarebbe una coincidenza, niente di più.