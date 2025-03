Formiche.net - Huawei-gate ricorda le vulnerabilità tecniche e politiche dell’Ue

prende sul serio queste accuse e comunicherà urgentemente con l’indagine per comprendere meglio la situazione”, dice l’azienda cinese in un comunicato in cui spiega di avere “una politica di tolleranza zero nei confronti della corruzione o di altri illeciti e ci impegniamo a rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili in ogni momento”.La ragione del comunicato è questa: le autorità belghe hanno aperto un’indagine su un caso di presunta corruzione che coinvolge parlamentari, ex parlamentari e funzionari del Parlamento europeo, in connessione con la società cinese. Giovedì, la polizia federale ha perquisito 21 edifici in Belgio e Portogallo – tra cui la sede dia Bruxelles e due uffici parlamentari – sequestrando documenti e interrogando più persone. Secondo quanto riportato da Le Soir, Knack e Follow the Money, l’inchiesta riguarderebbe almeno quindici eurodeputati attivi o già in carica.