Huawei e i lobbisti. Perquisizioni e sigilli al Parlamento europeo

Si chiama ‘Génération’ l’operazione che ha visto un centinaio di poliziotti belgi perquisire ventuno abitazioni tra Bruxelles, la Vallonia e le Fiandre. Al centro c’è la società cinesecon i suoiin azione al. Sospettati di aver corrotto con tangenti e regali ex e attuali eurodeputati, alla fine ne sono stati fermati sette. A questi si aggiunge un altro fermo in Francia, mentre altresono state realizzate in Portogallo e nel. Isono arrivati agli uffici di due assistenti parlamentari legati a Forza Italia e ai liberali di Democratic Bulgaria. Il copione sembra simile a quello del Qatargate che vede ancora coinvolti parlamentari ed ex europarlamentari di S&D e del Pd. I reati in questo ultimo caso sono corruzione, falsificazione di documenti, riciclaggio di denaro e organizzazione criminale.