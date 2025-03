Howe on Why Newcastle ha meno emozione … e cosa ha fatto il capo per riprendersi dalla sconfitta del 2023

Leggi su Justcalcio.com

Il manager del Newcastle United Eddie Howe ha rivelato di non essere "non in un posto fantastico" dopo che la sua squadra ha perso la finale della Coppa EFL contro il Manchester United – ma dice che la sconfitta è "irrilevante" mentre le Magpies si preparano ad affrontare Liverpool nel decider di questa stagione allo stadio Wembley di domenica (4.30pm GMT). Più di tre anni dopo la sua appuntamento, Howe ha una seconda possibilità di vincere il primo grande trofeo di Newcastle dal 1954/55 FA Cup e andare in qualche modo per sconfiggere i suoi ricordi della prima finale della sua carriera, quando i suoi giocatori hanno radunato due tentativi di bersaglio e hanno concesso entrambi i gol prima del 40 ° minuto in una sconfitta per 2-0.