Lidentita.it - Hot parade

Leggi su Lidentita.it

Sale: Andrzej Duda. Come on, Duda. Mentre l’Ue si riarma, il presidente polacco dà un ceffone ai sogni di gloria di Ursula von der Elmetten, che ritiene di poter fare dell’Ue una potenza militare a buffo, coi soldi degli Stati e senza manco far finta di comprarsi un paio di tric-trac nucleari, e chiede agli . HotL'Identità.