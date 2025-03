Gravidanzaonline.it - “Ho un istmocele: devo per forza fare un cesareo?”

Leggi su Gravidanzaonline.it

Buongiorno dottore, mi hanno riscontrato undi 5 mm. Sono di 26 settimane e la ginecologa mi ha detto che non è così grave poiché di solito lo spessore della parete è di 7 mm in un utero normale. Vorrei capire se nel mio caso è possibile provare il parto naturale o perun taglio? La ringrazio in anticipo per la risposta.L'articolo “Ho unperun?” proviene da GravidanzaOnLine.