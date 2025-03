Secoloditalia.it - “Ho scoperto di avere azioni Tesla”, Rosy Bindi alle comiche finali: “Le ho vendute subito” (video)

Oggi le. “Hodidella. Le ho”. Il racconto-confessione didurante il programma “Un giorno da pecora” è più inverosimile che comico. Sono tutti fuori didopo la vicenda dei “Fratoiannez”. Il marchio di Elon Musk è diventato il simbolo del male assoluto. Bisogna vergognarsene, disfarsene, giustificare perché sei in possesso di una vettura così demoniaca, spiegare chi te l’ha regalata. In Italia e negli Usa non mancano inbiziative di boicottaggio contro le vetture prodotte da “Adolf Musk”. Insomma, una psicosi ridicola che ha effetti contagiosi. Non mancano iniziative di boicottaggio, così come veri e propri atti vandalici contro i veicoli e l’azienda di Elon Musk che avrebbero allarmato persino la Casa Bianca; a tal punto da proporre di paragonare le violenze a veri e propri atti di terrorismo domestico.