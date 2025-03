Ho da dirvi una cosa Stefania Orlando rompe il silenzio dopo l’eliminazione dal Grande Fratello

Leggi su Caffeinamagazine.it

Nell’ultima puntata in direttaè uscita dalla casa del. La trentanovesima puntata del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini ha rivelato il risultato del televoto che la vedeva in lizza insieme con Chiara Cainelli e Helena Prestes. Poco prima che il conduttore leggesse il verdetto, aveva detto. “Esco io Alfonso, stasera”. E così è stato. La conduttrice ne era certa, soprattuttogli scontri con Giglio, con Shaila e anche con l’opinionista Beatrice Luzzi.Arrivata in studio,ha potuto riabbracciare i suoi ex inquilini e tra questi anche Iago Garcia con il quale aveva instaurato un rapporto speciale, mai sfociato in amore nonostante l’intesa mentale. I due sono stati protagonisti di un selfie che ha fatto sognare i loro fan.