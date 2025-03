Herbert Ballerina conquista il Bolivar | sold out per Come una catapulta

Leggi su Ildenaro.it

Sabato 15 marzo, alle ore 21, sul palco del Teatro(Via Bartolomeo Caracciolo, 30), diretto da Nu’Tracks, èout perche arriva a Napoli con il suo primo spettacolo teatrale “una”, prodotto da Paolo Ruffini attraverso la sua Vera Produzione. Dopo lo straordinario successo delle sue incursioni in TV, sui social, al cinema e in libreria,sbanca anche nei teatri.Il titolo è già di suo uno spettacolo. Però, non basta: tutti ricordano l’iconica espressione dinei panni di Pino Cammino, storica maschera ai tempi della collaborazione dicon Maccio Capatonda. Nessuno, però, può ipotizzare cosa accade in questo spettacolo. E giustamente. Perché, forse, nessuno è pronto ad entrare nel mondo cheha inventato per il suo debutto sul palcoscenico.