Movieplayer.it - Harvey Weinstein, Julia Stiles ricorda i problemi sul set di una commedia romantica: "Ero disgustata"

Leggi su Movieplayer.it

La star di 10 cose che odio di te ha svelato un dettaglio della lavorazione del film prodotto dalla Miramax dell'ex produttore condannato per stupro. Venticinque anni dopo l'uscita nelle sale di Pazzo di te!, lacon protagonistie Freddie Prinze Jr., l'attrice ha criticato la lavorazione del film puntando il dito contro. In un'intervista rilasciata al podcast di Brett Goldstein,ha elogiato la sua co-star nel film e anche il regista Kris Isacsson ma ha criticato pesantemente l'ex produttore ora in carcere per violenza sessuale. L'intromissione diin Pazzo di te! "Era un periodo in cui le rom-com adolescenziali erano molto popolari" ha spiegato"e il regista aveva scritto la sceneggiatura". Un copione molto .