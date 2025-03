Juventusnews24.com - Hancko Juve, i bianconeri devono centrare quel traguardo per garantirsi il giocatore. E attenzione a quella big europea che torna a farsi sotto…Le ultime

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, l’operazione diventa sempre più difficile: il’obiettivo eanticipare l’interesse dila bigSi complica la strada che porta il calciomercatovicino a David. A dirlo è l’edizione odierna di Sport Mediaset. Secondo quanto fatto trapelare dai colleghi, ihanno un dovere per poter introdurre nella rosa lo slovacco sui 30 milioni di euro richiesti dal Feyenoord: qualificarsi in Champions League. Ma non c’è solo questo “ostacolo”.I, infatti, dovranno essere bravi ad anticipare l’Atletico Madrid: i colchoneros sembrano nuovamente interessati all’ex difensore della Fiorentina.Leggi suntusnews24.com