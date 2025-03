Hamilton Wolff non resiste più | ha aspettato 12 anni

Leggi su Sportface.it

Formula 1, arrivano le parole a sorpresa di Totosu Lewis: “Non me l’aspettavo da lui”.La stagione di Formula 1 è alle porte e domenica 16 marzo si partirà da Melbourne, in Australia. Rispetto agli altri, il 2025 potrà finalmente dare delle risposte importanti alla Ferrari. Dopo il secondo posto nella classifica Costruttori della passata stagione, infatti, il Cavallino Rampante ha rinnovato il pacchetto piloti con l’ingresso nell’orbita della Rossa del 7 volte campione Lewis.Il pilota britco, dopodifficili con la Mercedes, è pronto a rilanciarsi a bordo della monoposto più ambita in Formula 1. Come lui, infatti, anche, Lando Norris della McLaren ha affermato di voler approdare a Maranello un giorno.si è dichiarato entusiasta per la nuova avventura intrapresa e grato per l’opportunità: di conseguenza, le aspettative attorno a lui si sono alzate vertiginosamente.