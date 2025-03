Ilnapolista.it - Hamilton: «Lotta al razzismo? Gli Usa stanno facendo passi indietro. Gandhi e Mandela i miei modelli»

Il nuovo pilota della Ferrari Lewisha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera di come sta vivendo le prime settimane in Italia e con la Rossa.: «Gli Usasullaal, dobbiamo parlarne e agire»«Voglio tornare al Castello di Milano per conoscerne la storia. Quando ero là ho chiesto a qualcuno in squadra di raccontarmela. Ma non sapevano e non c’era tempo: vorrei scoprire di più anche sulla città e sugli aspetti culturali. Poi devo visitare le Dolomiti e la Sicilia». Qual è il suo primo ricordo della Ferrari?«Un Gp dell’epoca di Schumacher. Ancora prima la collego ad alcuni film, ne guardavo tantissimi. Un’auto rossa, in “Ferris Bueller’s Day Off”, per questo ho voluto rifarne un pezzo in un video pubblicato sui social».