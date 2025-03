Quotidiano.net - Hamas libererà l’americano Alexander (e altri 4 corpi con doppio passaporto). Israele: “Fanno guerra psicologica”

Tel Aviv, 14 marzo 2025 – Si incagliano le trattative per la nuova fase del cessate il fuoco a Gaza.ha lasciato il tavolo dei negoziati a Doha, in Qatar, in polemica conche sarebbe impegnato in una “”. A cosa si riferisce l’ufficio del premier Netanyahu? I miliziani palestinesi hanno annunciato che libereranno un ostaggio israeliano americano, il giovane militare Edan, e restituiranno quattrodi vittime con doppia cittadinanza, accettando “l’offerta” degli Stati Uniti. Una mossa che, secondo Tel Aviv, rientra in una precisa strategia: quella di creare attrito trae Washington. "Mentreha accettato il quadro dell’inviato statunitense in Medioriente Steve Witkoff,rimane fermo nel suo rifiuto e non si è mosso di un millimetro", accusa l'ufficio del premier, parlando di tentativi di “manipolazione” da parte di