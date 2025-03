Quotidiano.net - Hamas e la scommessa sbagliata: Usa propongono un ponte per il cessate il fuoco

sta facendo unamolto, pensando che il tempo sia dalla sua parte. Non lo è.è ben consapevole della scadenza e dovrebbe sapere che risponderemo di conseguenza se essa scade": lo afferma in una nota l'inviato presidenziale speciale per il Medio Oriente Steve Witkoff in merito alla "proposta" Usa. "Purtroppoha scelto di rispondere rivendicando pubblicamente flessibilità, mentre in privato avanza richieste del tutto impraticabili senza unilpermanente", ha detto Witkoff. "Mercoledì sera a Doha - si legge nella nota - l'inviato speciale degli Stati Uniti per il Medio Oriente Steve Witkoff e il direttore senior del Consiglio per la sicurezza nazionale per il Medio Oriente e il Nord Africa Eric Trager hanno presentato una proposta '' per estendere ililoltre il Ramadan e la Pasqua ebraica e dare tempo per negoziare un quadro per unilpermanente.