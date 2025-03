Ilrestodelcarlino.it - Hakuzwimana: "Usiamo la nostra voce"

Forse è già tutto scritto nel nome, Espérance. Nata nel 1991 in un Ruanda insanguinato, ha saputo trasformare la "solitudine" che provava da ragazzina nella Brescia di quegli anni in una. E quellaè poi diventata scrittura che accende un faro sulle storie di persone con background migratorio.oggi alle 20.30 sarà al San Filippo Neri per presentare con Marcello Fois il saggio Tra i bianchi di scuola. Voci per un’educazione accogliente (Einaudi) nella rassegna Lectura Mundi. Dopo il romanzo Tutta intera (Einaudi), la scrittrice ha incontrato studenti e insegnanti e dall’urgenza delle loro domande e difficoltà è nato questo testo sulla scuola italiana. Multietnica, certo, ma in cui ancora studentesse e studenti si sentono invisibili., è così? "Le scuole di oggi raccontano una contanimazione, una stratificazione, di cose belle e complesse.