HaitiOnu | 40mila sfollati in 21 giorni

7.04 Violenza in crescita ad Haiti. Nel Paese caraibico in tre settimane,tra il 14 febbraio e il 5 marzo, più dipersone sono state costrette a lasciare l'area metropolitana di Port-au-Prince. Lo dichiara il portavoce dell'Onu. "Questo è il numero più alto diin un periodo così breve dal 2021, quando lo sradicamento della popolazione a causa della violenza delle gang è cominciata a essere da noi monitorata". I fondi per garantire l'assistenza umanitaria si stanno esaurendo,ha aggiunto