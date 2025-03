Liberoquotidiano.it - Hai mai pensato che il segreto del successo dei tuoi competitor possa essere nascosto nei loro numeri?

Leggi su Liberoquotidiano.it

Ti è mai capitato di imbatterti sul sito di un tuoe chiederti: “ma cos'ha di così speciale?” Stesso settore, prodotti simili, persino un sito che – a occhio – non sembra neanche migliore del tuo. Eppure, mentre lui sembra macinare vendite senza sosta, tu combatti per ogni singolo cliente. Ovunque ti giri, vedi le sue pubblicità. Le recensioni sono entusiastiche, tutti sembrano soddisfatti. Clienti che apparentemente acquistano a ripetizione. E tu? Stai facendo apparentemente tutto bene, ma inon decollano. Ti ritrovi a scorrere il suo sito, analizzare le sue campagne pubblicitarie, cercare di capire il suo. Ma niente, la risposta sembra sfuggirti. E se ilfossenei? Nel business online, non è chi ha più traffico a vincere, ma chi lo converte meglio.