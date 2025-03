Ilgiorno.it - Guida ai bandi. Incontro per le aziende

L’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi (foto), sarà ospite lunedì di un evento organizzato a Barlassina dall’Associazione imprenditori Nord Milano per illustrare i nuoviper le imprese e le modalità di partecipazione. L’è in programma nell’auditorium della Banca di credito cooperativo di Barlassina, in via Cristoforo Colombo, alle 17,30. Per agevolare lead approcciarsi airegionali, l’Ainm ha pensato di organizzare ungratuito per le imprese che vogliono cogliere le opportunità che Regione Lombardia mette a disposizione attraverso i. "Come associazione – spiega Rocco Bronte, vicepresidente Ainm - abbiamo raccolto le numerose richieste pervenute dai tanti imprenditori sul come poter cogliere le opportunità offerte daiche propone la Regione.