Gudmundsson carica la Fiorentina verso la Juventus | Sappiamo quanto sia sentita per i nostri tifosi e lo è anche per noi Speriamo di…

di RedazioneNews24, centrocampista della, ha parlato così in vista della partita di domenica contro la. Le sue paroleAi canali ufficiali della, Albertha parlato così in vista della sfida contro ladi domenica. Di seguito riportate le sue dichiarazioni dopo il successo viola in Conference League.PAROLE – «Accantoniamo momentaneamente la Conference League e guardiamo alla partita di domenica.siaper ie lo èper noi.di sfruttare questa vittoria per arrivare al meglio a domenica e ottenere un buon risultato».Leggi sunews24.com