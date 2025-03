Ilnapolista.it - Guardiola risponde a Capello: «Non sono abbastanza bravo per rovinare il calcio italiano»

Leggi su Ilnapolista.it

Nei giorni scorsi, Fabioha rilasciato un’intervista ai microfoni di “El Mundo“, durante la quale, tra gli altri argomenti, si è soffermato su Pep. L’ex tecnico di Milan e Juventus, pur sottolineando i meriti del mister spagnolo, lo ha accusato di essere arrogante e di aver fatto «un danno tremendo al» con il suo proverbiale ‘Tiki Taka’.«Non abbiamo litigato. Un giorno è venuto a dirmi come avrei dovuto fare il mio lavoro e gli ho risposto: “Vai a correre, poi ne parliamo”. È solo che lui in campo camminava e non potevo farlo giocare quando c’era gente che meritava di più. Fine della discussione», ha raccontato. «Dinon mi piace la sua arroganza. La Champions vinta con il Manchester City è stata l’unica in cui non ha provato nulla di strano nelle partite decisive.