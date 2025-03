Laspunta.it - Grottaferrata: Young Hub, sei corsi gratuiti per i giovani. Giornalismo, musica, web, social, conduzione radio

Leggi su Laspunta.it

Sono aperte le iscrizioni aidi formazionediHub, il progetto promosso dalle associazioni Archè APS e Crypters APS in collaborazione con il Comune di. Sabato 29 marzo alle 17:00, presso la sala polivalente della Biblioteca Bruno Martellotta, si terrà la conferenza stampa di presentazione delle lezioni.Durante l’incontro sarà presentata l’offerta formativa, comprensiva di seirelativi alla gestione deimedia, alla creazione di siti web, allafonica, ma anche al, all’educazionele e alla tecnica del suono. Per consentire la partecipazione anche a chi in settimana è impegnato in attività lavorative e di studio, i, della durata variabile dalle 30 alle 64 ore, si svolgeranno durante il weekend.