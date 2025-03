Grimaldi con l’arrivo della Eco Napoli completata la serie di 14 navi ro-ro GG5G

Leggi su Ildenaro.it

E’ stata consegnata oggi dal cantiere Jinling di Nanjing (Cina) la Eco, ultima di 14classeGreen 5th Generation (), che comprende le più grandi ed ecofriendly unità ro-ro al mondo per il trasporto marittimo di corto raggio.La Ecobatte bandiera italiana, è lunga 238 metri e larga 34 metri, ha una stazza lorda di 67.311 tonnellate ega ad una velocità di crociera di 20,8 nodi. La capacità di carico dei suoi sette ponti, di cui due mobili, è doppia rispetto a quellaprecedente classe diro-ro impiegate dal Gruppoper il trasporto di merci di corto raggio: l’unità può infatti trasportare ben 7.800 metri lineari di merci rotabili, l’equivalente di circa 500 trailer e 180 automobili. “L’aumento di capacità – si legge in una notacompagnia – non incide però sui consumi di carburante, grazie all’adozione di numerose soluzioni tecnologiche altamente innovative che ottimizzano i consumi e le prestazioninave: a parità di velocità, infatti, la Ecoconsuma la stessa quantità di carburante rispetto allero-roprecedente generazione, ed è dunque in grado di dimezzare le emissioni di CO2 per unità trasportata”.