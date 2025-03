Sport.quotidiano.net - Grifo, torna l’emergenza a Pian di Massiano. Mediana dimezzata, attacco a singhiozzo

Il Perugia fa un passo avanti in classifica ma fa un passo indietro sulla disponibilità della rosa. Già, perché ai giocatori indisponibili già contro la Torres si aggiungono anche Bartolomei e Torrasi. Insomma per la gara di domani pomeriggio (con fischio di inizio alle 17,30), Vincenzo Cangelosi si trova con il centrocampo ridotto al lumicino e con l’ancora dimezzato. Una situazione che potrebbe portare l’allenatore a valutare nuove soluzioni tattiche per ovviare alin. Perché Torrasi è squalificato, Bartolomei è alle prese con un infortunio muscolare che lo terrà fuori per qualche settimana e Broh, già assente con la Torres, con molta probabilità resterà ancora fuori. Sulla carta restano Giunti, Joselito e Agosti. Unagiovanissima per il match che precede il derby con la Ternana.