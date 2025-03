Iltempo.it - "Grave situazione di criticità". Maltempo, Musumeci forma la mobilitazione

Il ministro per la Protezione civile Nelloha firmato il decreto dello stato distraordinaria del Servizio nazionale di Protezione civile per la Regione Emilia Romagna. «Il provvedimento - si legge in una nota - si è reso necessario per fronteggiare ladideterminatasi con l'ondata diche sta creando condizioni di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati. È stata così accolta la richiesta avanzata dal presidente della Regione emiliano-romagnola, dopo la rapida istruttoria del Dipartimento nazionale dí Protezione civile. Per meglio operare nella difficile, lo stesso Dipartimento assicurerà il coordinamento dell'intervento del Servizio nazionale della Protezione civile e del volontariato organizzato di altre Regioni, a supporto delle strutture regionali dei territori colpiti e per fornire l'assistenza e il soccorso alle popolazioni coinvolte».