Cityrumors.it - Grandi notizie sul primo orso bruno sottoposto a intervento chirurgico al cervello

Boki, l’si è risvegliato dal letargo con il suo spirito guerriero. Il successo dell’operazione è unssimo passo avantiIla sottoporsi a unalper salvarsi la vita si è risvegliato dal letargo in un tripudio di energia. Boki, tre anni, ha mostrato un sorriso che pareva scolpito nella roccia. “Radioso, felice e sano“, come descritto da Jon Forde, capo del dipartimento orsi del Wildwood Trust, situato nei pressi di Canterbury.sulal– Cityrumors.itL’in passato aveva sofferto di convulsioni dovute a idrocefalo, quella condizione che fa accumulare “acqua nel”. Era stato curato con farmaci mirati a ridurre il gonfiore e la ritenzione idrica. Tuttavia, il letargo ha interrotto la terapia, lasciando il problema irrisolto fino a quando gli specialisti non hanno deciso di optare per una soluzione chirurgica, una vera e propria mossa da record.