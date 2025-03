Isaechia.it - Grande Fratello, trentanovesima puntata: eliminata Stefania Orlando, ancora scontro tra Helena e Zeudi. I nominati sono…

Leggi su Isaechia.it

Poco fa è andata in onda ladicondotto da Alfonso Signorini. Opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici, mentre in postazione social Rebecca Staffelli.Il conduttore ha aperto lachiudendo il televoto eliminatorio traPrestes e Chiara Cainelli.Lasi è aperta conche ha discusso con Javier, in quanto il pallavolista argentino negli scorsi giorni ha ringraziato con un cuoricino per un aereo indirizzato a lui eDi Palma. La Prestes ha poi ammesso che non si fida diper o suoi pregressi con Martinez. Ma la Di Palma ha affermato che, in caso fosse, lei continuerebbe a rispettare il rapporto della brasiliana con Javier.è stata invitata in studio per un confronto con l’opinionista Beatrice Luzzi.