Grande Fratello, Stefania Orlando eliminata: tensioni nella casa

vienee lascia ladel. E’ successopuntata di ieri sera, giovedì 13 marzo, trasmessa in diretta su Canale 5. Al televoto la prima a salvarsi è stata Helena. Il pubblico ha poi deciso di salvare Chiara ed eliminare. L’ormai ex concorrente si è diretta verso la Porta Rossa e Alfonso Signorini l’ha informata di non avere bonus e dunque di dover abbandonare definitivamente la.Le nuove nominationPer le nomination, i finalisti hanno votato in segreto nel confessionale, mentre il resto dellaha espresso le proprie scelte in modo paleseSuperled. Shaila ha aperto le nomination scegliendo Mariavittoria: “Avevamo costruito tanto, le voglio ancora bene, ma mi ha deluso molto e non lo dimentico”. Poi ha aggiunto: “In realtà, però, mi manca la sua presenza”.