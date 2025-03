Movieplayer.it - Grande Fratello: Stefania Orlando eliminata, Helena e Shaila nominate a rischio. Il riassunto del 13 marzo

La puntata del, andata in onda giovedì 13, è stata particolarmente scoppiettante., protagonista di un confronto con Beatrice Luzzi. Consueto appuntamento con una puntata del, in onda giovedì 13. Il programma, condotto da Alfonso Signorini, vede la presenza fissa delle opinioniste Beatrice Luzzi e Cesar Buonamici, mentre Rebecca Staffelli è nella postazione social. Pronti via, e si parte subito con la solita polemica diPrestes nei confronti di Javier Martinez. Per il resto, ovviamente, l'attenzione maggiore era concentrata sull'eliminazione e sulle nuove nomination. La puntata ha visto un'eliminazione, quella di, e cinque nominati che si sfideranno al televoto nella prossima puntata. In questo articolo facciamo il punto della situazione sull'ultima puntata del