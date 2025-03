Tvzap.it - “Grande Fratello”, Signorini dalla parte del pubblico: cosa succede (VIDEO)

News Tv. Nella puntata di Striscia la Notizia in onda nella serata di ieri, giovedì 13 marzo 2025, Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro d'Oro ad Alfonso, dopo la lettera di denuncia che il Codacons ha indirizzato a Pier Silvio Berlusconi in cui si chiedono provvedimenti nei confronti del. Il motivo? I televoti sui social e la questione che riguarda i comportamenti di alcuni concorrenti che hanno dato vita a delle dinamiche definite "discutibili e talvolta al limite del rispetto della dignità umana" e che non vengono punite dal. Alfonsoha risposto alle accuse dicendo ciò che pensa sul televoto e anche sugli atteggiamenti di Lorenzo Spolverato.