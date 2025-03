Isaechia.it - Grande Fratello, Shaila Gatta senza freni nella notte: “Mafiosi, corrotti”

Leggi su Isaechia.it

Volano stracci frae Mariavittoria Minghetti.Dopo la diretta di ieri sera,Casa delgli animi sono continuati a essere sempre più accesi fra l’ex velina di Striscia la Notizia e la dottoressa romana. Il tutto sarebbe nato durante le nomination della trentanovesima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini.aveva deciso di nominare, in parte a sorpresa, proprio la Minghetti, un tempo suaamica.Questa la motivazione della ballerina:Nomino Mariavittoria. Eravamo in buoni rapporti, le voglio ancora bene, però mi ha delusa tanto e non lo dimentico. Una parte del mio cuore è ancora ferita, il cerchio si stringe ed è arrivato il momento. Questa volta ho voluto essere sincera. Sono coerente e onesta con i miei pensieri. Ci sono state delle rotture.